Lombardia 2023: Salvini, data deciderà il consiglio dei ministri, noi siamo pronti

23 luglio 2021

- "Si voterà presto, noi siamo pronti, poi lo deciderà il Consiglio dei ministri, noi abbiamo squadra, idee, ambizioni e progetto". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine del congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio, rispondendo a chi gli ha chiesto se ci sia una data per le elezioni regionali del prossimo anno. "La Lombardia nel prossimo mandato sarà sede olimpica - ha ricordato - e come infrastrutture stiamo lavorando per sbloccare e accelerare ferrovie, eliminazione di passaggi a livello, nuove strade e l'alta velocità: stiamo correndo".(Rem)