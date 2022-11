Lega: Salvini, obiettivo tornare a essere primo partito del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio obiettivo non è recuperare qualche punto percentuale, a me i sondaggi interessano zero: l'obiettivo è far tornare la Lega che merita di essere, il primo partito del Paese". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini,parlando dal palco del congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio. "Il risultato elettorale - ha proseguito - è stato deludente, e quando prendi il gol dagli avversari o ti siede e inizi a litigare, oppure devi capire dove hai sbagliato e lavorare col doppio dell'energia. Io non sono nato per arrendermi, un leghista non è mai nato per arrendersi: quando cade si rialza".(Rem)