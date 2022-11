Lega: Salvini, obiettivo confermare Regione e cercare di vincere a Brescia e Bergamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "L'obiettivo è confermare buon governo della Regione Lombardia, noi rivinceremo non parlando male degli altri. Si vincono le regionali, si fa di tutto per vincere a Brescia, però si vince anche in Comune a Bergamo tra un anno e mezzo, sarebbe anche l'ora che il capoluogo potesse voltare pagina perché c'è un'amministrazione un po' stanca della guida della città e cambiare è necessario". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, durante il suo intervento al congresso provinciale della Lega di Bergamo in corso a Treviglio. (Rem)