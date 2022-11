Siria-Iraq: Turchia, colpiti quasi 90 obiettivi curdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aviazione turca ha colpito 89 obiettivi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e delle Unità di protezione dei popoli (Ypg), gruppo armato curdo-siriano sostenuto dagli Stati Uniti, entrambi al bando in Turchia, durante i bombardamenti effettuati nel nord di Iraq e Siria. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa turco, secondo cui con l'operazione “Pence Kilic” (Spada ad artiglio) sono stati distrutti "89 obiettivi terroristici, 81 obiettivi nella prima fase e altri otto questa mattina, tra rifugi, bunker, caverne, tunnel, depositi di munizioni, nonché i cosiddetti quartier generali e campi di addestramento appartenenti a terroristi, che minacciano il nostro Paese, la nazione e la sicurezza dei confini sono stati distrutti". Il ministero ha fatto sapere di aver condotto in Iraq operazioni a Qandil - zona a ridosso del confine tra Iraq e Iran -, Asos, nel governatorato settentrionale di Sulaymaniyya, e nella regione nordoccidentale Hakurk. In Siria, i bombardamenti effettuati con i caccia F-16 e con i droni Bayraktar, hanno preso di mira le zone di Tel Rifaat, Jazira - la zona dell'Amministrazione autonoma della Siria settentrionale e orientale - e Derik, nella provincia di Al Hasakah. (segue) (Tua)