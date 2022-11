Siria-Iraq: Turchia, colpiti quasi 90 obiettivi curdi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione è stata effettuata "per eliminare gli attacchi terroristici contro il popolo e le forze di sicurezza turche dalle aree settentrionali dell'Iraq e della Siria e per garantire la sicurezza del confine della Turchia", ha affermato il ministero. L'operazione è avvenuta dopo l'attacco terroristico di domenica scorsa, 13 novembre, nell'affollato viale Istiklal, a Istanbul, che ha provocato sei morti e 81 feriti. La Turchia ha accusato i curdi dell’attacco. Ankara ha annunciato, infatti, che la donna che avrebbe collocato l’ordigno, identificata come Ahlam al Bashir, è una cittadina siriana “che ha ricevuto istruzioni dall’organizzazione terroristica Pkk, Pyd – Partito dell’unione democratica (Pyd), formazione politica curdo-siriana attiva nel nord della Siria, Ypg”. Il ministro dell’Interno turco, Suleyman Soylu, ha dichiarato che l’attentatrice ha ricevuto istruzioni dal nord della Siria, dalla provincia a maggioranza curda di Kobane. Sotto accusa, in particolare, il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). “La persona che ha piazzato la bomba è stata arrestata. Secondo le nostre conclusioni, l’organizzazione terroristica del Pkk è responsabile”, ha affermato Soylu dopo l’arresto dell’attentatrice. Resta il fatto, comunque, i curdi hanno però smentito le accuse. “Assicuriamo che non abbiamo nessun legame con l’esplosione di Istanbul e respingiamo le accuse che ci sono state rivolte”, ha detto Mazloum Abdi, portavoce delle Forze democratiche siriane. Inoltre, nell’ambito delle indagini sull’attacco di Istanbul del 13 novembre scorso, ieri, 19 novembre, la Procura generale bulgara ha arrestato cinque persone sospettate di aver aiutato Ahlam al Bashir, ritenuta responsabile dell’attentato di Istanbul. Secondo quanto ha riferito la stampa bulgara, tra i sospettati ci sono alcuni cittadini della Moldova e altri di origine araba. (Tua)