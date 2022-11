Sanità: da domani a Zagarolo screening oncologici gratuiti in poliambulatorio mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evidenziare la presenza di tumori, anche piccolissimi, non altrimenti individuabili, consentire interventi tempestivi e, in molti casi, salvare la vita e promuovere una cultura della cura di sé e della prevenzione. Questi gli obiettivi delle campagne di screening oncologico gratuito promosse dalla Regione Lazio e che mettono a disposizione dei cittadini strumenti e personale qualificato, tra cui anche il poliambulatorio mobile che sta girando nei territori. Nelle giornate dal 21 al 25 e dal 28 novembre al 2 dicembre dalle ore 9:00 alle 18:00 il truck della prevenzione sarà a Zagarolo, via Valle del Formale. Lo comunica con una nota la Asl Roma 5. A bordo dell'ambulatorio mobile si potranno effettuare pap-test/hpv-test per le donne dai 25 ai 64 anni, mammografia per le donne dai 50 ai 74 anni e fare richiesta di kit per screening del colon retto, per uomini e donne dai 50 ai 74 anni. La campagna è rivolta alle persone residenti o domiciliate nel territorio della Asl Roma 5. Ci possono accedere tutte le persone che hanno ricevuto la lettera di invito. (Com)