Russia: la protesta di un gruppo di richiamati alle armi della regione siberiana di Tomsk - video

- Un gruppo di richiamati alle armi della regione siberiana di Tomsk ha messo in scena una protesta alcuni giorni fa, lamentando la disorganizzazione delle forze armate. Nel video, il soldato in primo piano afferma: “Ci troviamo qui dal 26 (di ottobre) e gli ufficiali ci hanno mentito dicendo che facciamo parte della Difesa territoriale. Alla fine è arrivato un colonnello e ora, per la prima volta, è venuto fuori che siamo un distaccamento di fucilieri motorizzati”. “I fucili automatici non li abbiamo nemmeno visti”, gli fa eco una voce fuori campo. “Due settimane e i fucili automatici non li abbiamo nemmeno toccati. Oggi sono venuti, ci hanno portati al poligono per tirare le granate, ci hanno detto che granate non c'è ne sono, non ci hanno dato nemmeno gli autobus per tornare indietro, siamo dovuti tornare a piedi dal poligono”, prosegue il soldato in primo piano. “Dieci chilometri a piedi”, si sente da una voce fuori campo. “Questi ci venderanno pure là, in Ucraina”, conclude il soldato. (Res)