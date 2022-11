Infanzia: Bonetti (Azione-Iv), attuare percorso già disegnato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Oggi è "la Giornata internazionale delle Nazioni unite per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Abbiamo tre nuovi piani nazionali che in questi mesi il nostro Paese con il governo è arrivato ad approvare: il Piano per la tutela dei diritti nell’età evolutiva; il Piano di prevenzione e contrasto dell’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori; il Piano per la Child Guarantee, finanziato dall’Ue con 635 milioni. Un lavoro fatto grazie alla collaborazione di Regioni, Comuni, Province, Terzo settore e grazie al coinvolgimento diretto dei ragazzi. Per la prima volta il nostro Paese ha infatti deciso di dotarsi di Linee guida nazionali per la partecipazione dei bambini e dei ragazzi. È un percorso già disegnato con obiettivi da raggiungere, concreti e operativi. Dobbiamo essere responsabili tutti, il governo in prima istanza con tutte le istituzioni e il Terzo settore, perché adesso è il momento di attuarlo". Lo scrive su Facebook la deputata di Azione-Italia viva, ed ex ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. (Rin)