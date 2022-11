Ue: Gasparri (FI), su Di Maio potrebbero esserci discutibili condotte organismi comunitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la chiara presa di posizione del nostro governo, che ovviamente non aveva in alcun modo sostenuto la candidatura di Di Maio per incarichi dell’Unione europea, sarebbe sconcertante se gli organismi comunitari dessero a Di Maio, assolutamente inadeguato, questo incarico peraltro strapagato. La presa di posizione del nostro governo dovrebbe porre fine a questa pantomima. E se l'Unione Europea dovesse dar seguito a una nomina che di fatto è stata sollecitata dallo stesso Di Maio quando era ministro, ci sarebbero anche profili di carattere giuridico da esaminare. Non ci sarebbe soltanto un gigantesco conflitto di interesse a carico di Di Maio, ma anche un evidente coinvolgimento di organismi comunitari in discutibili condotte che non possono servire per la ricollocazione di un disoccupato della politica. Chi fa le nomine non è mica un navigator". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Com)