Cultura: chiude con 40 mila visitatori la dodicesima edizione di Musei in Musica

- Si è conclusa con un totale di 40 mila visitatori l’edizione 2022 di Musei in Musica, a Roma. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse sono state circa 40 mila le persone che hanno partecipato, dalle 20:00 di sabato alle 2:00 di domenica notte, alla dodicesima edizione della manifestazione cittadina promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Lo comunica Zètema in una nota. Un "netto successo, visto che l’incremento di pubblico rispetto all’ultima edizione del 2019, prima della pandemia, è stato di circa 15 mila unità", spiega. A caratterizzare la serata sono state le esibizioni degli ospiti speciali: Achille Lauro al Museo dell’Ara Pacis e Fiorella Mannoia ai Mercati di Traiano, che sono stati accompagnati da più di altri 100 spettacoli dal vivo in oltre 50 spazi in tutta la città, raggiunti nel corso della serata da un numero sempre crescente di persone. (segue) (Com)