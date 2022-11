Cultura: chiude con 40 mila visitatori la dodicesima edizione di Musei in Musica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’edizione 2022 di Musei in Musica è stata una bellissima festa per la città e anche un grandissimo successo che ha superato tutte le aspettative. Sono state infatti circa 40 mila le persone che hanno affollato i Musei Civici e tanti altri luoghi della città, come università, accademie, ambasciate e istituti stranieri eccezionalmente aperti in orario serale. Ben 15 mila in più dell’ultima edizione del 2019", ha detto l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. “Sono stati molto frequentati i numerosissimi eventi musicali e spettacoli dal vivo - ha proseguito - e le decine di mostre che hanno animato Roma, a partire dalle performance di due ospiti d’eccezione: Fiorella Mannoia, che si è esibita nella bellissima cornice dei Mercati di Traiano e Achille Lauro, che ha cantato davanti alla splendida Ara Pacis. Una fantastica serata di cultura - ha concluso -, divertimento e musica, per la quale ringrazio tutti gli artisti che hanno aderito, oltre alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali che l’ha promossa e Zètema Progetto Cultura che l’ha organizzata”. (segue) (Com)