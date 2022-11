Vaticano: Papa Francesco ad Asti, sono venuto a ritrovare il sapore delle radici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono venuto a ritrovare il sapore delle radici". Con queste parole Papa Francesco ha aperto l'Omelia che sta pronunciando per la Messa nella ricorrenza di Cristo Re. "Da queste terre mio padre è partito per emigrare in Argentina; e in queste terre, rese preziose da buoni prodotti del suolo e soprattutto dalla genuina laboriosità della gente, sono venuto a ritrovare il sapore delle radici", le parole del Pontefice. (Civ)