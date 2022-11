Usa: uomo apre il fuoco in locale notturno a Colorado Springs, almeno cinque morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque persone sono morte e altre 18 ferite dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un club notturno a Colorado Springs, negli Stati Uniti. L'attacco si è prodotto oltre le undici di sera, ore locali, ha riferito Pamela Castro, ufficiale del dipartimento della polizia di Colorado Springs, segnalando che "molte persone" sono state portate negli ospedali di zona, compreso l'uomo ritenuto responsabile dell'attacco. Al momento, ha precisato Castro nel breve punto stampa trasmesso in video sulla rete, non è chiaro se questi sia stato ferito da uno degli agenti di polizia o da qualcuno dei clienti del "Q". I media locali sottolineano che il luogo della sparatoria si presenta come "un club notturno per adulti omosessuali". (Was)