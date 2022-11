Ucraina: Rosenergoatom, Kiev bombarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina sta bombardando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ancora sotto il controllo delle truppe russe. E’ quanto ha sostenuto Renat Karchaa, consulente del direttore generale di Rosenergoatom, l’agenzia russa per l’energia atomica. Parlando all’agenzia di stampa “Tass”, Karchaa ha dichiarato che al momento sarebbero già caduti sul sito della centrale 15 proiettili. “Ci sono stati bombardamenti non solo ieri ma anche oggi, persino ora”, ha affermato il rappresentante di Rosenergoatom. “Ogni attacco dell’artiglieria contro la centrale è un rischio per la sicurezza nucleare”, ha continuato. Karchaa ha spiegato che i colpi sono arrivati nei pressi di un deposito a secco di scorie e di un edificio che contiene carburante nucleare esausto. Il consulente ha tenuto a precisare che non sono state rilevate emissioni anomale di radiazioni. (Rum)