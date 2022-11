Pd: Bonaccini ufficializza candidatura a segretario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la dura sconfitta del 25 settembre e la scelta di Enrico Letta di aprire il percorso congressuale mi sono preso tempo per ragionare e per capire se io possa essere utile al Pd. In queste settimane in tantissimi mi hanno chiesto di candidarmi. Mi ha fatto ovviamente piacere, anche se avverto il peso e la responsabilità di questa scelta, perché sono consapevole di come il Pd sia necessario per la stessa qualità della democrazia del Paese, rappresentando ideali e valori alternativi alle posizioni più conservatrici e regressive e alle derive sovraniste e populiste che abbiamo visto scorrazzare in Europa e in tutto il mondo occidentale", ha detto Bonaccini. (Rin)