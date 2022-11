Vaticano: Papa, Gesù ribalta il concetto di Re e ci accoglie a "brasa aduerte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così si manifesta il nostro Re: a braccia aperte, a brasa aduerte". A dirlo il Santo Padre pronunciando l'omelia durante la messa, nella Cattedrale di Asti, per la ricorrenza di Cristo Re, usando il dialetto piemontese. "Sulla croce appare una sola frase: 'Costui è il Re dei Giudei'. Ecco il titolo: Re. Però, osservando Gesù, la nostra idea di Re viene ribaltata - ha spiegato Bergoglio -. Proviamo a immaginare visivamente un Re: ci verrà in mente un uomo forte seduto su un trono con delle insegne preziose, ma Gesù sulla croce" - l'osservazione del Papa - ribalta questa immagine opera come servo messo in croce dai potenti; ornato solo di chiodi e di spine, spogliato di tutto ma ricco di amore, dal trono della croce non ammaestra più le folle con la parola, non alza più la mano per insegnare. Fa di più: non punta il dito contro nessuno, ma apre le braccia a tutti. Così si manifesta il nostro Re: a braccia aperte, a brasa aduerte". (Civ)