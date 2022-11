Roma: aggrediscono giovane appena sceso da autobus a Monteverde, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno circondato e aggredito un giovane appena sceso dall'autobus a Monteverde. I due uomini, un 20enne e un 25enne algerini, sono stati arrestati questa notte intorno a mezzanotte e mezza, dopo che avevano buttato a terra e cercato di rubare lo zaino a un giovane appena sceso dall'autobus in via Ugo Forti, in zona Monteverde a Roma. I poliziotti, in servizio di controllo lungo le tratte degli autobus Atac del territorio, sono sopraggiunti e hanno arrestato i due aggressori che si stavano dando alla fuga. La vittima non ha fatto richiesta di soccorso al 118.(Rer)