Incidenti stradali: Gualtieri, non ci daremo pace finché Roma non porterà a zero le vittime

22 luglio 2021

- Nella giornata nazionale in memoria delle vittime della strada "il nostro pensiero va a chi non c’è più e al dolore devastante dei familiari, a cui siamo e saremo sempre vicini" ma "non ci daremo pace finché Roma non porterà a zero le vittime stradali". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "I numeri che riguardano morti e feriti sulle nostre strade sono inaccettabili - spiega -. Proprio perché non sono numeri, ma sono padri, madri, fratelli, sorelle, figli che non sono più tornati a casa. Noi non ci daremo pace finché Roma non porterà a zero le vittime stradali. Abbiamo già incrementato i controlli sulle strade grazie ad autovelox, tutor ed etilometri, perché senza controlli e sanzioni non può esserci sicurezza. Stiamo coordinando le azioni della polizia locale con i dipartimenti capitolini e con le diverse forze dell’ordine. Stiamo riasfaltando - sottolinea - centinaia di chilometri di strade, riqualificandole con una migliore segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo stilato un piano per realizzare 69 isole ambientali e Zone 30 che vogliamo estendere a tutta la città, abbiamo restituito spazi ai pedoni, rinnovato strisce pedonali, progettato nuovi impianti semaforici e attraversamenti pedonali luminosi, ridisegnato le regole che nei prossimi anni disciplineranno meglio le attività di ebike e monopattini". (segue) (Rer)