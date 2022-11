Incidenti stradali: Gualtieri, non ci daremo pace finché Roma non porterà a zero le vittime (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A breve partiranno gli interventi sugli incroci più pericolosi - prosegue Gualtieri su Facebook -, tra i 70 individuati dal Piano Black Points, a partire da via Cristoforo Colombo e da via Nomentana e la prossima settimana è in programma una riunione per verificare dove mettere gli autovelox fissi. Non dobbiamo stancarci poi di spiegare in ogni luogo - aggiunge -, a partire dalle scuole, le conseguenze drammatiche di comportamenti alla guida sbagliati e imprudenti. Ecco perché a Roma ci stiamo muovendo anche attraverso numerose attività di formazione e di educazione stradale e, con l’assessore Eugenio Patanè, abbiamo sottoscritto il Manifesto per città 30 e strade sicure e vitali, promosso da diverse associazioni che ringrazio per il loro impegno e che coinvolgeremo sempre di più. Ma tutto questo non può bastare - conclude - se ciascuno di noi non fa la propria parte in questa battaglia comune. Bisogna essere responsabili verso se stessi e gli altri: andare piano, essere concentrati, mai mettersi alla guida dopo aver bevuto, non utilizzare il cellulare. Basta un attimo per perdere il controllo e ritrovarsi in una tragedia. Rispettiamo le regole e amiamo la vita". (Rer)