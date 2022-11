Milano: anche nel 2023 possibilità di viaggiare gratuitamente su mezzi pubblici per City Angels

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova anche per il 2023 la possibilità di viaggiare sui mezzi pubblici gratuitamente per i City Angels, l'associazione di volontari attiva dal 1994 che con la sua presenza costituisce un presidio anche per la sicurezza. L'attività dei volontari si svolge su tutto il territorio di Milano nei luoghi nei quali si registrano le maggiori situazioni di problematicità 'sociale'. Le stazioni della metropolitana e i mezzi pubblici sono quindi considerati luoghi di possibile intervento, vista la grande presenza di persone. Il Comune di Milano da tempo sostiene gli interventi dei City Angels sul territorio, da una parte per gli effetti benefici che portano alla città nella lotta all'emarginazione dei più deboli, dall'altra nella logica di rafforzamento della sicurezza e del senso di protezione dei cittadini. Agevolare la loro presenza sui mezzi di trasporto e nelle stazioni, esclusivamente nell'espletamento delle loro attività, è ritenuto un modo efficace per favorirne le azioni. "Proseguiamo con questa collaborazione virtuosa – spiega l'assessora alla Mobilità Arianna Censi – per continuare a garantire la presenza dei volontari dei City Angels sui mezzi pubblici e nelle stazioni della metropolitana come attività di presidio per tutti i milanesi e per i tanti turisti che utilizzano i mezzi pubblici". (Com)