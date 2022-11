Pd: Bonaccini, in gioco la vita del partito, cosa dobbiamo fare lo decidiamo noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se, come credo, in gioco per la prima volta da quando il Pd è nato, c'è la vita stessa del nostro partito, e non la mia candidatura o il mio destino personale, allora ne vale senz'altro la pena, comunque andrà. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ufficializzando la sua candidatura alla segreteria del Pd in vista del prossimo congresso. "La cosa che mi preoccupa di più è lo smarrimento della nostra gente. Da una batosta simile non ci si riprende in poche settimane, sarebbe illusorio pretenderlo e anche ipocrita prometterlo. Ma sentire evocare lo scioglimento del Pd, mettere in discussione le ragioni per cui siamo nati, mi colpisce nel profondo: non accetto che noi si resti paralizzati sotto i colpi della destra o delle altre opposizioni che stanno tentando di dilaniarci. Cosa vogliamo o dobbiamo fare lo decidiamo noi", ha affermato. "L'autocritica l'abbiamo sempre fatta, a volte persino troppo, ma poi siamo ripartiti provando anche a imparare dagli errori. Quello che desta sconcerto è l'idea che questa volta ci possa essere la nostra liquidazione rispondendo alle sirene di chi, pure all'opposizione come noi, passa il suo tempo a criticare il Pd anziché chi sta governando. Io credo che il nostro compito sia rialzarci e rimetterci in cammino, e ridare alla nostra gente una prospettiva", ha aggiunto. (Rin)