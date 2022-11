Vaticano: Papa, non facciamoci travolgere dall'onda del male

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, pronunciando l'Omelia durante la messa, nella Cattedrale di Asti, per la ricorrenza di Cristo Re, ha messo in guardia dal non farsi travolgere dall'indifferenza. "L'onda del male raggiunge quasi tutti - ha sottolineato - ed è un'onda dilagante che si trasmette per indifferenza". Il Pontefice ha spiegato: "Comincia dal prendere le distanze, dal guardare senza far nulla, dal non curarsi, poi si pensa solo a ciò che interessa e ci si abitua a girarsi dall'altra parte. È un rischio anche per la nostra fede, che appassisce se resta una teoria e non diventa pratica, se non c'è coinvolgimento, se non ci si spende in prima persona, se non ci si mette in gioco. Allora si diventa cristiani all'acqua di rose". (Civ)