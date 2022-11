Infrastrutture: Egitto, al via la costruzione del secondo reattore nella centrale El Dabaa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Elettricità e delle energie rinnovabili dell'Egitto, Mohamed Shaker, ha annunciato i lavori per la costruzione del secondo reattore presso la centrale nucleare El Dabaa, situata a circa 140 chilometri a ovest di Alessandria, sul Mar Mediterraneo. Lo rende noto il ministero dell'Elettricità egiziano. Nel dicembre 2017, il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, e il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, hanno firmato un accordo al Cairo per avviare i lavori sull'impianto, con costi di costruzione stimati di 28,75 miliardi di dollari. La Russia finanzierà l'85 per cento del costo con un prestito di 25 miliardi di dollari, mentre l'Egitto fornirà il restante 15 per cento. Il prestito russo verrà rimborsato in 22 anni, con un interesse annuo del 3 per cento.(Cae)