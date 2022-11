Pd: Bonaccini, obiettivo è tornare a battere la destra alle prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro compito è quello di far tornare il Pd ad essere un grande popolare, radicato nella società, a vocazione maggioritaria e capace di battere la destra, ma batterla nelle urne alle prossime elezioni. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ufficializzando la sua candidatura alla segreteria del Pd in vista del prossimo congresso. "Io dico anche a coloro che si sono allontanati: credo che il compito di una classe dirigente sia quello di aprire l'ombrello per proteggere la propria gente, non rifugiarsi in una zona coperta o di comodo. La scelta di una fase costituente è giusta, ma i tempi inizialmente prospettati erano forse troppo lunghi perché immaginare, dopo una sconfitta di queste dimensioni, di stare cinque mesi in un congresso rischiava seriamente di essere una strada senza ritorno. C'è tanto da fare e da rigenerare, non basterà il congresso. Io sento come responsabilità quella riportare il Pd al governo, ma perché avremo vinto. Dovremo avere anche l'ambizione di essere un riferimento per la famiglia socialista e democratica europea", ha aggiunto. (Rin)