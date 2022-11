Legge bilancio: Salvini, al lavoro per bloccare aumenti delle multe stradali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un altro tema di queste ultime ore che riguarda l'aumento delle multe stradali, legato a un automatismo del codice della strada. Sto lavorando per capire se é possibile bloccare anche questi aumenti, perché in un momento di crisi economica come questo, presentarsi a casa degli italiani dal primo gennaio con un aumento del 10 per cento mi sembrerebbe assolutamente ingiusto e dannoso. Quindi se già in manovra riusciamo a modificare questo articolo". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine del congresso provinciale della Lega di Bergamo.(Rem)