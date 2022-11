Rai: a presidente Marinella Soldi premio "Inseader of the year 2022"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Rai, Marinella Soldi, è "Inseader of the year 2022", ovvero la personalità dell’anno tra gli ex alunni dell’Insead, una delle più prestigiose Business School del mondo, che ha sede a Fontainebleau, in Francia, e succursali a Singapore, Abu Dhabi e San Francisco. E' quanto comunica la Rai. Marinella Soldi è stata scelta - come recita la motivazione del premio - "per aver messo il suo talento e la sua esperienza manageriale, maturata in primarie aziende multinazionali, al servizio del Paese come Presidente di Rai, un’istituzione pubblica nei media chiave per lo sviluppo della nostra società". Il riconoscimento di Inseader of the year 2022 le verrà consegnato domani a Milano, nell’ambito di una cena di fundraising, organizzata dall’Associazione Alumni Italiana di Insead, presieduta da Sergio Gonella, Direttore Culture, Development, Inclusion & Talent Aquisition di Wind Tre. Marinella Soldi ha conseguito il Master in Business Administration Insead nel 1994, ha lavorato in Mtv Networks Europe sino al 2000 e – dopo una parentesi come leadership coach nel settore tecnologia e media, nel 2009 ha assunto la guida di Discovery Networks Southern Europe sino al 2018. Nel luglio del 2021 è stata nominata Presidente della Rai dal governo Draghi. E’ membro del consiglio di Amministrazione di Ebu-European Broadcasting Union, del Consiglio generale di Confindustria Radio Televisioni e Consigliere non esecutivo di Nexi, Ariston Holding e Angelini Ventures. (Com)