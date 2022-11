Israele-Azerbaigian: ministro Difesa Gantz a omologo, "grazie" per apertura ambasciata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, ha parlato al telefono con l'omologo dell'Azerbaigian, Zakir Hasanov. Secondo quanto riferisce una nota stampa dell'ufficio di Gantz, il ministro ha ringraziato Hasanov "a nome dell'establishment della difesa israeliano per l'importante decisione presa dal parlamento azero di aprire un'ambasciata in Israele". Il ministro della Difesa ha anche ringraziato l'omologo "per la sua collaborazione e l'impegno nel promuovere le relazioni di difesa tra Israele e l'Azerbaigian nel corso degli anni". Nel corso del colloquio, Gantz ha sottolineato la "profonda amicizia" tra i due Paesi, "che sono certo si svilupperà ulteriormente e avrà un impatto positivo sulla regione”. (segue) (Res)