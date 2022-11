Israele-Azerbaigian: ministro Difesa Gantz a omologo, "grazie" per apertura ambasciata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 18 novembre, l'Azerbaigian ha annunciato che aprirà un'ambasciata in Israele e un ufficio di rappresentanza nell'Autorità nazionale palestinese (Anp). I relativi provvedimenti sono infatti stati approvati oggi dal Parlamento di Baku. L'Azerbaigian diventa così il primo Stato a maggioranza musulmana sciita ad aprire una missione diplomatica in Israele. A Tel Aviv, l'Azerbaigian ha già un ufficio del turismo e un ufficio di rappresentanza commerciale. Il primo ministro israeliano, Yair Lapid, ha salutato con favore il voto parlamentare, definendo l'Azerbaigian “un importante partner di Israele e sede di una delle più grandi comunità ebraiche del mondo musulmano". "La decisione di aprire un'ambasciata riflette la profondità delle relazioni tra i Paesi", ha aggiunto Lapid. "Questa mossa è il frutto degli sforzi del governo israeliano per costruire forti ponti diplomatici con il mondo musulmano", ha concluso. (Res)