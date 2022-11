Usa: Trump, "non vedo nessuna ragione" per tornare su Twitter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la riapertura del profilo decisa nella notte da Elon Musk, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non "vede nessuna ragione" per riprendere l'attività sulla piattaforma Twitter. "Non vedo la possibilità" di un ritorno, "perché non ne vedo nessuna ragione", ha detto Trump rispondendo in collegamento video a una domanda posta da uno dei moderatori del vertice annuale della Republican Jewish Coalition. Twitter "ha molti problemi, ci sono troppi bot e profili falsi", ha detto l'ex presidente che preferisce "rimanere" sulla piattaforma "Truth Social", l'applicazione sviluppata dalla "Trump Media & Technology Group", che sta lavorando "incredibilmente bene". Musk aveva deciso di riaprire a Trump le porte di twitter forte del parere favorevole del 51,8 per cento degli oltre 15 milioni di utenti interpellati con un apposito sondaggio. “Il popolo ha parlato. Trump verrà riammesso. Vox Populi, Vox Dei”, ha sentenziato Musk. Il profilo @realDonaldTrump, tornato comunque visibile, è in poche ore tornato ad essere seguito da oltre 52 milioni di utenti, avvicinandosi in tempi record agli 88 milioni precedenti la sospensione. È peraltro cresciuto il numero di utenti seguito dal titolare del profilo, 49, contro i sette registrati appena finita la sospensione. (segue) (Was)