Usa: Trump, "non vedo nessuna ragione" per tornare su Twitter (2)

- Il profilo del magnate di New York è fermo al messaggio del 7 gennaio 2021: “A tutti quelli che lo hanno chiesto, io non andrò alla cerimonia di inaugurazione del 20 gennaio”, scriveva l’allora presidente uscente parlando dell’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. L’ultimo di una serie di messaggi che, avvertiva la dirigenza della piattaforma social, rischia di “incrementare ulteriormente la violenza”, soprattutto per come sono “ricevuti e interpretati dentro e fuori da Twitter”. Erano i giorni dell’assalto al Congresso, in protesta contro le presunte frodi che avrebbero consegnato la vittoria ai democratici. Trump, che aveva da poco presentato un ricorso alla giustizia statunitense per veder cancellata la sospensione del suo profilo, ritrova 1,1 milioni di seguaci sul suo profilo, cifra ben lontana dagli 88 milioni raggiunti prima della sospensione. A poche ore dalla riattivazione del profilo, tuttavia, pur non avendo postato nulla di nuovo, l’ex presidente vede crescere i follower ad oltre 25 milioni. (segue) (Was)