Vaticano: Papa, per vincere il male non possiamo rimanere spettatori

- "Oggi il nostro Re dalla croce ci guarda a brasa aduerte. Sta a noi scegliere se essere spettatori o coinvolti". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Omelia pronunciata nella Cattedrale di Asti in occasione della ricorrenza di Cristo Re. "Il Vangelo parla del buon ladrone per noi, per invitarci a vincere il male smettendo di rimanere spettatori", ha sottolineato Bergoglio, il ladrone "nella confidenza ammette i suoi sbagli, piange ma non su sé stesso, bensì davanti al Signore". Quindi, l'esortazione del Santo Padre: "Noi, abbiamo questa fiducia, portiamo a Gesù quello che abbiamo dentro o ci mascheriamo davanti a Dio, magari con un po' di sacralità e di incenso? Per favore non fare la spiritualità del trucco, solo acqua e sapone, senza trucco, con l'anima come è, e da lì viene la salvezza". (Civ)