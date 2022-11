Legge Bilancio: Gasparri (FI), da Berlusconi proposte chiare e costruttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiare e costruttive le proposte che Silvio Berlusconi ha evidenziato a nome di Forza Italia in vista della legge di Stabilità. Le nostre priorità sono chiare. Riteniamo essenziale l'abbattimento dell'Iva portandola a zero per i generi di prima necessità a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Vogliamo avviare il percorso di adeguamento delle pensioni minime per tutelare un'altra fascia fragile della popolazione. Riteniamo fondamentale l’abbattimento del costo fiscale per le assunzioni di giovani per offrire una alternativa produttiva e non assistenziale a chi cerca lavoro. E consideriamo fondamentale l'estensione dell'area della Flat tax. Le priorità indicate da Berlusconi e da Forza Italia sono coerenti con il programma del nostro movimento e della coalizione di centrodestra". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, vicepresidente dell''Assemblea di palazzo Madama. (Com)