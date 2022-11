Nepal: oggi le elezioni, test importante per il primo ministro Deuba (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’India ad aprile, in occasione della visita del premier Deuba a Nuova Delhi e del suo incontro con l’omologo indiano, Narendra Modi, è stata avviata la cooperazione nel settore energetico, con l’obiettivo di farne una pietra angolare del partenariato: un’iniziativa che ha dato nuovo impulso alle relazioni dopo il riaccendersi della disputa per il territorio di Kalapani sotto il governo Oli. Nello stesso mese il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, si è recato a Katmandu per firmare alcuni documenti di cooperazione, riguardanti soprattutto le infrastrutture, al fine di accelerare i progetti già concordati e rimasti sulla carta dall’adesione del Nepal alla Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) nel 2017. La visita di Wang, inoltre, ha fatto seguito alla ratifica da parte nepalese dell’accordo con l’agenzia indipendente di aiuti allo sviluppo statunitense Millennium Challenge Corporation (Mcc), riguardante finanziamenti di opere infrastrutturali, ratifica votata con l’aggiunta di una “dichiarazione interpretativa” in cui si afferma, tra l’altro, che il Nepal non si considera vincolato da alcuna alleanza strategica, militare o di sicurezza con gli Stati Uniti né alla sua strategia indo-pacifica. (Inn)