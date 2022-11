Kazakhstan: oggi le elezioni presidenziali, Tokayev punta a consolidare il suo potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco meno di 12 milioni di cittadini si recano oggi alle urne per scegliere il futuro presidente del Kazakhstan. Le elezioni sono state annunciate lo scorso primo settembre dall’attuale capo dello Stato, Kassym-Jomart Tokayev, che aveva raccolto le redini del Paese nel 2019 direttamente dall’uomo che le aveva tenute sin dall’indipendenza nel 1991, Nursultan Nazarbayev. I candidati in lizza sono sei: oltre allo stesso Tokayev, l’attivista Karakat Abden, il direttore della Scuola di economia di Astana Meiram Kazhiken, Nurlan Auesbayev del Partito nazionale socialdemocratico (Pnsd), l’attivista per i diritti delle donne Saltanat Tursynbekova e l’esponente del partito Auyl Zhiguli Dairabayev. (segue) (Res)