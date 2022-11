Kazakhstan: oggi le elezioni presidenziali, Tokayev punta a consolidare il suo potere (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni interne sono anche legate alla ritrovata centralità geopolitica del Kazakhstan, in particolare dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Astana condivide con la Russia 7.644 chilometri di confine ed è storicamente soggetta all’influenza politica, economica e culturale di Mosca. Eppure, negli ultimi mesi Tokayev ha preso più volte le distanze dall’operazione militare di Mosca in Ucraina. A giugno, in occasione del Forum economico di San Pietroburgo, il presidente kazako ha dichiarato davanti all’omologo Vladimir Putin che il suo governo, nel rispetto dell’integrità territoriale degli altri Paesi, non avrebbe riconosciuto l’indipendenza delle province di Luhansk e Donetsk. Il Kazakhstan ha anche cancellato il 9 maggio scorso l’annuale parata militare per la Giornata della vittoria. Mosse che non sono passate inosservate a Mosca, dove molti politici hanno accusato Tokayev d’ingratitudine, spesso ricordando l’intervento russo dello scorso gennaio. Sempre la scorsa estate, un tribunale russo ha ordinato l’interruzione, ufficialmente per ragioni ambientali, delle esportazioni di petrolio kazako attraverso il Mar Caspio, successivamente ripristinate. (segue) (Res)