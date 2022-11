Francia: adolescente morta a Tonneins, sospettato condannato per violenza sessuale nel 2006

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31enne fermato in quanto sospettato per la morte di un’adolescente a Tonneins, nel dipartimento di Lot e Garonna, è stato condannato nel 2006 per violenza sessuale su minore, quando aveva 15 anni. Lo ha dichiarato la procura, che lo ha descritto come un individuo di cittadinanza francese che è “lavoratore temporaneo” nel comune di Marmande, nel medesimo dipartimento. La magistratura lo ha definito come una persona “ben integrata nella società”. Una quattordicenne di cui era stata denunciata la scomparsa venerdì è stata ritrovata cadavere in un’abitazione abbandonata sabato mattina. (Frp)