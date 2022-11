Ucraina: intelligence britannica, forze russe soffrono leadership scadente e cultura di insabbiamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe in Ucraina soffrono di una leadership scadente e di una cultura dell’insabbiamento. Lo ha riferito l’intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione in Ucraina. “Il recente ritiro russo da Kherson è avvenuto in modo relativamente ordinato rispetto alle precedenti ritirate russe durante la guerra. Durante il ritiro, la perdita di veicoli è stata nell’ordine di decine, invece che centinaia di unità, e molti equipaggiamenti abbandonati sono stati distrutti con successo dalle forze russe per impedirne l’accesso all’Ucraina”, si sottolinea. “Questo relativo successo è dovuto probabilmente in parte a un comando operativo più efficiente sotto la guida del generale Sergej Surovikin. Tuttavia, le forze russe restano attraversate da una leadership scadente al medio e basso livello e da una cultura di insabbiamento”, hanno affermato i servizi britannici. “Per esempio, due compagnie subordinate al distretto militare orientale negli ultimi mesi sono fuggite dopo l’uccisione del loro comandante e gli altri ufficiali hanno probabilmente mentito nel tentativo di occultare l’accaduto”, ha continuato l’intelligence di Londra. (Rel)