Infanzia: Locatelli, mettere al centro azioni politiche benessere psico-fisico bambini

- Oggi è la Giornata Internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, "sono passati oltre 30 anni dall’adozione della Convenzione Onu che promuove e tutela il diritto dei bambini a non essere discriminati, il superiore interesse del minore in ogni provvedimento, il diritto alla vita e allo sviluppo del bambino e l’importanza dell’ascolto e del rispetto delle loro opinioni da parte degli adulti. In un momento così difficile del contesto socio economico non posso non pensare ai due anni di pandemia, all’isolamento e alle grandissime difficoltà che hanno travolto bambini e ragazzi nel nostro Paese". Lo afferma su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "L’emergenza sanitaria ha spezzato relazioni e abitudini, si sono interrotte per mesi le attività integrative e inclusive che per ogni bambino rappresentano fondamentali passaggi di crescita - prosegue l'esponente dell'esecutivo -. In Italia un milione e 400 mila bambini vivono sotto la soglia di povertà, la forte deprivazione materiale e l’indigenza portano alla povertà educativa, all’esclusione sociale e agiscono direttamente sulla salute del bambino. È fondamentale mettere al centro delle azioni politiche il benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti, in modo particolare dei più fragili. Abbiamo il dovere di agire con il massimo impegno per garantire ad ogni bambino cure, educazione, sicurezza, felicità e un futuro migliore". (Rin)