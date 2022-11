Cop27: Francia, all’accordo è mancata “ambizione climatica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop27 di Sharm el Sheikh ha fatto progressi per quanto riguarda i Paesi più vulnerabili, ma ha mostrato anche una “mancanza di ambizione climatica”. E’ quanto si legge in un comunicato della ministra della Transizione energetica francese, Agnes Pannier-Runacher, a proposito dell’accordo raggiunto alla Conferenza. “Non sono stati fatti progressi sulla necessità di compiere sforzi aggiuntivi per la riduzione dei gas a effetto serra e sull’eliminazione progressiva delle fonti fossili. E’ un’autentica delusione”, ha lamentato la ministra. Ciò su cui la Cop27 ha avuto successo – ha comunque precisato – è la risposta “alle attese dei Paesi più vulnerabili con un grande passo in avanti: la creazione di nuovi strumenti di finanziamento per le perdite e i danni legati alle catastrofi climatiche”. (Frp)