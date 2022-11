Legge Bilancio: Ciriani, ci siamo concentrati sul caro energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le risorse limitate che abbiamo non si può fare in una volta tutto ciò che vorremmo. Ci siamo concentrati sul caro energia, il cuneo fiscale è l'altro capitolo importante di una Finanziaria che è comunque rilevante. Noi lottiamo contro la povertà, cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi non può lavorare, aiutandolo a superare il caro energia o togliendo l'Iva sul pane e sul latte. Altra cosa è aiutare quelli che potrebbero lavorare, gli occupabili, ma non lo fanno perché non gli conviene". Lo afferma in un'intervista a "Il Giorno", in merito alla legge di Bilancio, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. (Rin)