Cop27: Legambiente, bene accordo su fondo a vulnerabili ma nessun passo avanti su combustibili fossili (2)

- Secondo gli ultimi rapporti del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) e dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), per essere in linea con la soglia critica di 1.5°C, le emissioni climalteranti devono raggiungere il picco a livello globale entro il 2025 e diminuire entro il 2030 del 43 per cento rispetto ai livelli del 2019. "Per questo – continua Ciafani – un contributo importante può venire dal phasing-out dei sussidi alle fonti fossili entro il 2030 che può consentire una riduzione del 10 per cento a livello globale. Nello stesso tempo va attuata la decarbonizzazione del settore elettrico con il phasing out del carbone, entro il 2030 per i Paesi Ocse ed il 2040 a livello globale, e del gas fossile entro il 2035 per i Paesi Ocse ed il 2040 a livello globale. Altrimenti non sarà possibile mantenere vivo l'obiettivo di 1.5°C". "L'Europa e l'Italia – aggiunge Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente - devono fare da apripista tra i Paesi Ocse. E accelerare la giusta transizione verso un futuro libero dalle fossili e 100 per cento rinnovabile. Solo così sarà possibile contribuire modo a centrare l'obiettivo di 1.5°C e ridurre le emissioni climalteranti di almeno il 65 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, andando oltre il 57 per cento annunciato a Sharm El Sheik. E vincere la sfida della duplice crisi, energetica e climatica, che rischia di mettere in ginocchio l'Europa". (Com)