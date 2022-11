Cop27: Germania, "speranza e frustrazione" nell'esito della conferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo raggiunto alla Cop27 di Sharm el Sheikh mescola “speranza e frustrazione”. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. “È sempre stato chiaro che la Cop27 non sarebbe stata facile” e “abbiamo fatto un passo avanti nella giustizia climatica con un'ampia coalizione di Stati dopo anni di stagnazione”, ha affermato la ministra. Tuttavia, “il mondo sta perdendo tempo prezioso sul percorso” verso l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi centigradi. “L'Europa e i Paesi più colpiti si sono battuti” ma “un'alleanza di Paesi ricchi di petrolio e grandi emettitori lo ha impedito e ha posto inutili ostacoli”, ha lamentato Baerbock. “In questa Cop abbiamo aperto un nuovo capitolo sul tema delle perdite e dei danni. E siamo stati in grado di garantire che gli aiuti raggiungano i Paesi più vulnerabili. Stiamo aprendo nuovi orizzonti in termini di finanziamento”, ha continuato la ministra. “Il fatto che la Cop27 non sia fallita del tutto, nonostante le resistenze di singoli Stati, lo dobbiamo a un’alleanza progressista di Stati in diversi continenti. Nessuno può più nascondersi dietro i vecchi contrasti Nord-Sud”, ha avvertito Baerbock. (Geb)