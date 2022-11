Pd: De Micheli, non ho correnti che mi sostengono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I nostri iscritti vogliono un altro Partito democratico. Io so come trasformarlo in un partito popolare. La mia candidatura non è solo confermata, ma rilanciata dalle attività che farò nei prossimi mesi. La mia scelta è autonoma, libera, sostenuta da tante persone che lavorano sui territori nel e per il Pd. Non ho correnti che mi sostengono". Lo ha detto la deputata del Partito democratico, Paola De Micheli, a Skytg24, in merito alla sua candidatura alla segreteria del Pd. (Rin)