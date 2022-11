Roma: controlli nel centro storico, tre denunce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere Trastevere, inoltre, i carabinieri hanno denunciato un 15enne romano trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente 8 grammi di hashish e, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno sanzionato il titolare di un’osteria per carenze igienico sanitarie, segnalando il locale alla locale Asl per carenze strutturali. I carabinieri, infine, hanno anche sanzionato un giovane per consumo di bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito e i gestori di due esercizi commerciali per la somministrazione di alcolici oltre l’orario consentito. I controlli da parte dei militari si sono concentrati per la prevenzione generale di reati e fenomeni di degrado nell’ambito della movida nelle zone di Campo dè Fiori, Rione Monti e Trastevere, così come pianificato in seno al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Bruno Frattasi. Oltre le consuete pattuglie in uniforme sono state impiegate anche pattuglie in borghese, pattuglie con alcol test e sono stati svolti maggiori controlli sull'abuso di alcol e droga. (Rer)