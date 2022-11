Cop27: Bonelli (Avs), nessun impegno per stop fonti fossili, governo italiano assente ingiustificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni della Cop27 di Sharm el Sheikh non contengono alcun impegno concreto a imporre uno stop alle fonti fossili e il governo italiano è stato assente ingiustificato, dal momento che nessun ministro italiano ha partecipato ai negoziati mentre si sta lavorando per riprendere le trivellazioni, raddoppiare i gasdotti e realizzare nuovi rigassificatori. È quanto affermato su Twitter dal co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "È finita la Cop27 e, come da copione, si trova un accordo ai tempi supplementari che sposta le decisioni a data indefinita. Siamo sulla strada che ci porta all’inferno climatico di 2,6-2,8 gradi. Nel testo finale la parola fonti fossili compare una sola volta. Vincono paesi come l’Egitto, l’Arabia Saudita ed Emirati arabi che ottengono nessuno stop alle fonti fossili. Alla Cop27 oltre 600 lobbisti delle fonti fossili hanno lavorato per condizionare la conferenza a sul clima e la prossima Cop si terrà a Dubai", afferma Bonelli. "Il governo italiano assente ingiustificato, nessun ministro italiano ha partecipato ai negoziati, sta lavorando per riprendere trivellazioni, raddoppiare gasdotti e realizzare nuovi rigassificatori al Sud secondo quanto dichiarato dal ministro (Gilberto Pichetto) Fratin. Ci stanno rubando il futuro", conclude. (Com)