Milano: Comune e Bicocca insieme per sperimentare bonifica naturale delle aree verdi (2)

- Gli spazi urbani che saranno oggetto della sperimentazione saranno definiti successivamente di comune accordo tra l'Amministrazione e il Disat. Nello specifico il Disat metterà a disposizione del progetto le proprie competenze ed esperienze in ambito di "soluzioni naturali" e la propria supervisione scientifica per pianificare ed eseguire le indagini sulle caratteristiche dei suoli, sulle tecniche più idonee da applicare nonché sulla scelta delle specie arboree ed erbacee da utilizzare. Sì farà inoltre carico del monitoraggio degli interventi effettuati. Da parte sua il Comune di Milano metterà a disposizione i dati sui siti da destinare alla sperimentazione e al monitoraggio, oltre a predisporre i documenti tecnici e progettuali necessari per proseguire gli iter di bonifica. Inoltre, il Comune assumerà il ruolo di proponente dei Piani di caratterizzazione, Progetti operativi di bonifica e Piani di monitoraggio necessari per procedere agli interventi definitivi una volta concluse le attività sperimentali. Per l'attuazione del progetto l'Amministrazione mette a disposizione complessivamente risorse per 130mila euro in tre anni. (Com)