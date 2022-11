Roma: controlli antidroga nella capitale, 7 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I carabinieri di Roma hanno arrestato 7 persone ritenute gravemente indiziate del reato di detenzione e spaccio di sostante stupefacenti. Nel corso delle attività sono stati sequestrate centinaia di dosi di sostanze stupefacenti e circa 2.500 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita. Nel pomeriggio di ieri, in via Volpato, a Roma, i carabinieri della stazione Roma Porta Portese hanno arrestato una 35enne romana, senza fissa dimora e con precedenti, bloccata dopo aver ceduto un involucro contenente 0,40 grammi di shaboo ad un 28enne del Bangladesh. La donna si trovava a bordo di un motoveicolo che da accertamenti è risultato rubato lo scorso 17 ottobre. Oltre all’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, dovrà rispondere anche del reato di ricettazione. In serata, inoltre, i carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due cittadini egiziani, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, sorpresi a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane in via Giovanni Giolitti. (segue) (Rer)