Roma: controlli antidroga nella capitale, 7 arresti (2)

- I militari hanno anche arrestato un 29enne del Gambia che a seguito di un controllo in via Principe Amedeo è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina e 1.220 euro. In zona Boccea, poi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno invece arrestato un 19enne tunisino trovato in possesso di 14 grammi di hashish divisi in dosi e un bilancino di precisione. Nel corso dei controlli nelle note piazze di spaccio in via dell’Archeologia, i carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato due cittadini romani, un 22enne e un 29enne già noti alle forze dell’ordine, trovati in possesso, rispettivamente, di 17 dosi di cocaina e 700 euro e di 18 dosi di cocaina e 220 euro. I militari della stazione Roma Tor Tre Teste, infine, hanno denunciato un 16enne romano fermato per un controllo perché notato aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un istituto scolastico in zona Togliatti e trovato in possesso di 37 grammi di hashish e un bilancino di precisione. (Rer)