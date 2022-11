Maltempo: sottosegretario Ferrante, solidarietà a comunità del Cilento, da governo massimo sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo solidarietà e vicinanza alle comunità cilentane di Agropoli e di Santa Maria di Castellabate, che oggi hanno subito gli effetti nefasti del maltempo. Auspico che la Regione Campania dimostri solerzia nel supporto tempestivo e concreto a questi territori anche richiedendo lo stato di emergenza". Così in una nota il deputato di Forza Italia Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. "Il governo, per parte sua, sta già seguendo l'evolversi della situazione ed assicura sin da ora il massimo sostegno in termini di ristori in favore delle famiglie, imprese e comunità coinvolte", aggiunge.(Com)