Business news: Marocco-Israele, firmato memorandum d'intesa nel settore dell’acqua potabile

- L'Ufficio nazionale per l'elettricità e l'acqua potabile del Marocco e la Compagnia nazionale dell'acqua di Israele (Mekorot) hanno firmato a Marrakech un memorandum d'intesa per cooperare nel settore dell’acqua potabile. Lo hanno riferito i media marocchini, secondo i quali l’accordo è stato siglato dal direttore generale dell'Ufficio marocchino, Abderrahim Hafidi e dal Presidente di Mekorot, Yitzhak Aharonovich a margine della attività del Forum mondiale per gli investimenti. Il memorandum d'intesa mira a stabilire un quadro di cooperazione tra le due parti nei settori della desalinizzazione dell'acqua di mare e nel miglioramento delle prestazioni degli impianti, attraverso lo sviluppo della digitalizzazione, dei sistemi informativi geografici e di tecnologie innovative. (Mar)